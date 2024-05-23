تشكيل فرق لكفاءة الطاقة بـ207 جهات حكومية

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” عن تشكيل فرق لكفاءة الطاقة في 207 جهات حكومية بهدف العمل على رفع كفاءة الطاقة لديهم.
وقال المركز في تقرير حديث بخصوص جهوده في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة برفع كفاءة استهلاك الكهرباء والوقود والطاقة في الجهات الحكومية، إنه أعد في عام 2023 الدليل الإرشادي والدليل التنفيذي لحفظ الطاقة في المباني وأرسله لرؤساء فرق كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية.
وأشار المركز إلى إعداد نماذج لجمع بيانات استهلاك الكهرباء، وبيانات استهلاك الوقود، وخطط عمل تحسين كفاءة الطاقة، وجمع بيانات استهلاك الطاقة للجهات الحكومية بشكل نصف سنوي.
وأكد المركز أنه انتهى من جمع ومتابعة خطط عمل ترشيد استهلاك الطاقة لمباني الجهات الحكومية؛ وذلك لتمكين الجهات الحكومية من تحديد مستويات استهلاك الطاقة وفرص ترشيد مستويات الاستهلاك، ومتابعة التنفيذ. ورفع 9 تقارير نصف سنوية عن استهلاك الكهرباء في الجهات الحكومية إلى المقام السامي.
وأوضح أنه أعد بطاقة أداء الجهات الحكومية التي تهدف إلى رفع مستوى التفاعل من قبل الجهة وإطلاع المسؤول الأول في الجهة على أداء فريق كفاءة الطاقة وأداء الجهة. وأرسل بطاقات أداء الجهات للعام 2021م والعام 2022م للمسؤول الأول في هذه الجهات، ورؤساء فرق كفاءة الطاقة بالجهات، وقام بتنفيذ برامج تدريبية في مجال تحسين كفاءة لمنسوبي الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وذكر المركز أنه نفذ برامج توعوية تشمل ورش عمل وتصاميم توعوية تهدف لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجهات الحكومية بشأن كفاءة الطاقة، وقام بإنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لتكون مرجعاً لرؤساء فرق كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية، وتتضمن جميع النماذج والتعاميم والإجراءات المتعلقة بترشيد الطاقة، حيث تتيح لهم رفع بيانات الاستهلاك المطلوبة، وخطط العمل، ومتابعة استهلاك الطاقة لدى جهاتهم.