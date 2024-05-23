الداخلية: دخول مكة والبقاء فيها ممنوعان للزائرين

أكدت وزارة الداخلية عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحملون تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من غد الجمعة، وتستمر لمدة شهر واحد.
وأوضحت الوزارة، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
بدورها، أكدت وزارة الحج والعمرة إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445هـ، وذلك من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر.
وتواصل الجهات الأمنية تعقب منظمي حملات الحج المخالفة وممتهني النصب والاحتيال، حيث تعمل على ضبطهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت هيئة كبار العلماء في المملكة قد أفتت بعدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، حيث يأثم فاعله، وأكدت أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً. وفق “أخبار 24”.
كما وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة الماضية لتوعية المصلين بأحكام شعيرة الحج، وبيان أحكام النسك، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخراج التصريح لمن أراد الحج، والإشارة إلى ما ورد عن هيئة كبار العلماء من عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وبيان أن من حج بلا تصريح فهو آثم لمخالفته أمر ولي الأمر.