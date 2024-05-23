بن زقر يسلّم أوراق اعتماده لإمبراطور اليابان

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، الدكتور غازي فيصل بن زقر، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى اليابان، وذلك خلال استقبال إمبراطور اليابان نارو هيتو له، اليوم (الخميس)، بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.
ونقل السفير بن زقر خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لجلالته وتمنياتهما لحكومة اليابان وشعبها دوام التقدم والازدهار.
وأكد سفير السعودية الجديد لدى اليابان أن العلاقات بين السعودية واليابان مميزة جدا، متوقعا المزيد من الازدهار لها في المرحلة القادمة، وأن يكون هناك توافق أقوى في السياسيات العامة على كافة الجوانب. وفق “أخبار 24”.