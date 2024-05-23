512 بلاغاً عن أعراض جانبية لمنتجات التجميل

استقبلت الهيئة العامة للغذاء والدواء 512 بلاغاً للأعراض الجانبية لمنتجات التجميل خلال عام 2023م، وقامت بتحليل 204 منتجات بهدف الكشف المبكر عن الأعراض الجانبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليلها.
وقالت الهيئة، في تقرير حديث إنها استقبلت العام الماضي أكثر من 355 بلاغ خطأ دوائي تعاملت معها، ورصدت التحذيرات من الجهات الرقابية الدولية لعدد 1092 تحذيرا واتخذت الإجراءات اللازمة حيال 126 منتجا فقط هي المتوفرة بالسوق المحلية؛ وذلك بهدف الكشف المبكر عن المستحضرات رديئة الجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنها قامت بمخالفة واستدعاء 65 منتجا تجميليا ضمن مسار التعامل مع المنتجات المخالفة بعد التسجيل أو الإدراج، وأنهت التحقق من مأمونية 17 مادة كيميائية تستخدم في منتجات التجميل، وإعداد تقارير سلامة لها واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة حيالها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى إصدار 178 رخصة استيراد مستحضرات خاضعة للرقابة وفق أحكام وشروط خاصة، والتعامل مع 3040 استشارة متعلقة بالتجارب السريرية لعملاء الهيئة الخارجيين، إضافةً إلى إصدار 187 رخصة فسح مستحضرات خاضعة للرقابة وفق أحكام وشروط خاصة، فضلاً عن مراجعة 580 مستحضرا خلال فترة التجديد و159 مستحضرا خلال فترة التغيير، وتسجيل 738 منتجا دوائيا.