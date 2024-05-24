اتفاقية بـ25 مليون دولار لتصدير المنتجات لمصر

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية خط ائتمان بقيمة 25 مليون دولار مع مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر، وذلك لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق المصرية، وتمكين الفرص التجارية بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حركة التبادل التجاري بين المملكة ومصر، ورفع مستوى التعاون المشترك بين البنك السعودي والمؤسسات المالية المصرية، وخلق فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتقديم تسهيلات ائتمانية لتحفيز المستوردين لاستيراد منتجات وخدمات سعودية.
وجاء ذلك ضمن زيارة وفد البنك برئاسة نائب الرئيس التنفيذي نايف الشمري إلى مصر، لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المصرية، من خلال توفير الأدوات الائتمانية الفعالة للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين في مصر. وفق “أخبار 24”.
والتقى الشمري خلال الزيارة نائب محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي، وتمت مناقشة فرص التعاون المشترك مع البنوك المصرية لتعزيز التجارة البينية وتذليل أي عقبات تحد من رواج الصادرات السعودية غير النفطية في السوق المصرية.
كما تضمنت الزيارة الاجتماع مع كبار التنفيذيين في بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، للوقوف على التعاون القائم مع المصرفين واستطلاع فرص تعاون إضافية بما يلبي الطموحات المشتركة.