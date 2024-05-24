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جديد المحليات > “SANS” تدير الحركة الجوية بمطار البحر الأحمر
24/05/2024   8:35 ص

“SANS” تدير الحركة الجوية بمطار البحر الأحمر

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وقّعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية “SANS” عقداً مع شركة DAA دي ايه ايه إنترناشونال الشركة المشغلة لمطار البحر الأحمر الدولي، لإدارة الحركة الجوية في المطار، وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران.

يأتي في إطار التطوير الذي يشهده قطاع الطيران المدني في المملكة تماشياً مع رؤية 2030م، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والإسهام في تحقيق أهدافها، وزيادة عدد الرحلات والمسافرين، وجذب الزوار وتيسير وصولهم إلى الوجهات السياحية في المملكة لدعم النمو السياحي.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالعزيز الزيد إلى أن العقد يشمل إدارة الحركة الجوية، وصيانة الأنظمة الملاحية في المطار لضمان سلامة وكفاءة العمليات وانسيابية الحركة الجوية، مؤكداً حرص الشركة على عقد شراكات استراتيجية مع المشغلين الدوليين؛ لتقديم خدماتها باستخدام أحدث التقنيات الملاحية والكوادر الوطنية المؤهلة على أعلى المستويات.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة دي ايه ايه إنترناشونال نيكولاس كول، على ثقته بأن هذه الشراكة الاستراتيجية سترفع الكفاءة التشغيلية للمطار وتنقله إلى آفاق جديدة، وتسهم في تعزيز سلامة الحركة الجوية، من خلال إدارة الأجواء وضمان أفضل الرحلات للمسافرين من وإلى المطار.

وعلى صعيدٍ متصل، تسلّمت شركة “جت جورميه” السعودية، الرخصة الاقتصادية لتقديم خدمات التموين على متن الطائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وفق “أخبار 24”.

وسلّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، الرخصة الاقتصادية للشركة؛ بهدف تمكين الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بالمملكة، وتعد هذه الرخصة ثاني رخصة اقتصادية يتم منحها لتقديم هذا النشاط، بعد إعلان الهيئة عن اللوائح الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي.

“SANS” تدير الحركة الجوية بمطار البحر الأحمر

جديد المحليات
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