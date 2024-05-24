حسابات مقعد “آسيا 2” بين التعاون والاتحاد

يتنافس كل من التعاون والاتحاد على المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي للموسم الجاري في الجولة الأخيرة من عمره، من أجل مقعد في بطولة جديدة ينظمها الاتحاد الآسيوي.
واستحدث الاتحاد الآسيوي بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث يشارك فيها صاحب المركز الرابع في دوري روشن بالموسم الجاري.
وبات التعاون مطالبًا بالفوز على الاتفاق في المباراة الأخيرة من أجل حسم مقعد دوري أبطال آسيا 2 دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد أمام النصر في الجولة ذاتها.
ومن الممكن أن يتأهل التعاون إلى المسابقة الآسيوية حال التعادل أو الخسارة بشرط عدم فوز الاتحاد على النصر في ختام روشن. وفق “سبورت 24”.
وفي المقابل يحتاج الاتحاد إلى الفوز على النصر مع خسارة التعاون أمام الاتفاق كي يظفر بالمركز الرابع ومن ثم حجز مقعده في البطولة الآسيوية.