الآسيوي يعلن إدماج سجلات بطولات الأندية

في ضوء إطلاق الهيكل الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمكون من ثلاثة مستويات في وقت لاحق من هذا العام، وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد على تعليمات هذه البطولات لنسخة 2024-2025 الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة ACL Elite، ودوري أبطال آسيا 2 ACL Two، ودوري التحدي الآسيوي ACGL.
تتضمن التغييرات الرئيسية مجالات مثل القواعد الفنية، ونظام المنافسة، ونوافذ تسجيل اللاعبين، وسياسات اللاعبين الذين نشأوا داخل البلاد، ويمكن الاطلاع على هذه التعليمات عند إصدارها لاحقاً من خلال الضغط هنا، كما تم المصادقة على مبدأ برنامج المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 لدور المجموعات.
كما وافقت اللجنة على تطبيق نظام الكتروني من أجل إعداد برنامج المباريات، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية التي تتمحور على نظام البطولة وروزنامة المباريات والعدالة الرياضية، في حين سيتم تحديد وتطبيق الشروط الإضافية من قبل الإدارة في الاتحاد وفقاً لتقديرها فيما يتعلق بالجوانب الرياضية والتنظيمية والتسويق والبث.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الانتقال من هيكل بطولات الأندية الذي يتضمن بطولتين، إلى الهيكل الجديد الذي يتضمن ثلاث بطولات، وكمبدأ عام، تم الاتفاق على أن متطلبات وأحكام نهائي دوري أبطال آسيا ستنطبق على الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أن سيتم تطبيق متطلبات وأحكام دوري أبطال آسيا الحالي (باستثناء النهائي) على دوري أبطال آسيا للنخبة (باستثناء النهائيات) بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2 (جميع المراحل)، وفي المقابل فإن متطلبات وأحكام كأس الاتحاد الآسيوي (دور المجموعات والأدوار الإقصائية) سيتم تطبيقها على دوري التحدي الآسيوي.
وبالمثل، وفي ضوء هذا التغيير، فقد تم اعتماد إدماج سجلات وإحصائيات بطولات الأندية السابقة ضمن النظام الجديد، بحيث تنتقل سجلات وإحصائيات دوري أبطال آسيا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أن سجلات وإحصائيات كأس الاتحاد الآسيوي تنتقل إلى دوري أبطال آسيا 2، وسيتم نقل سجلات وإحصائيات كأس رئيس الاتحاد الآسيوي (التي توقفت بعد عام 2015) إلى دوري التحدي الآسيوي. وفق “سبورت 24”.
كذلك صادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية في الموسم 2025-2026 المدرجة أدناه، وتم تكليف إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على هذه الروزنامة عند الضرورة.