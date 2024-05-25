الفيصل يتوِّج الهلال بـ “دوري روشن”

توَّج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 مساء أمس الجمعة، خلال “حفل خاص” احتضنه ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة السعودية الرياض.
وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.
وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت، الأربعاء الماضي بالتنسيق مع إدارة الهلال، إقامة حفل لتتويج الفريق بلقب المسابقة، بعدما كان من المقرر تسلم كأس المسابقة اليوم عقب مواجهة الطائي. وفق “سبورت 24”.
وحقق الهلال لقب دوري المحترفين للمرة 19 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية مسابقة الموسم الجاري.