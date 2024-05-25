بن نافل: نطمح لمكانة أعلى للهلال بين الأندية العالمية

أكد رئيس شركة نادي الهلال غير الربحية فهد بن نافل، أن جماهير ناديه تستحق دائما الاحتفال بتحقيق البطولات
وقال فهد بن نافل في ليلة التتويج بدوري روشن عبر قناة “ssc”: “طموحنا دائمًا الذهب وإسعاد الجماهير وتمثيل المملكة، ونطمح لمكانة أعلى للهلال بين الأندية العالمية”.
وأضاف: “نعمل منذ 4 سنوات، وبعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي الهلال أصبحت البيئة جاهزة، واستفدنا من الخبرات والأجهزة الإدارة المتواجدة معنا، لأن طموحنا دائما هو الريادة”.
احتفل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.
وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.
وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت، الأربعاء الماضي بالتنسيق مع إدارة الهلال، إقامة حفل لتتويج الفريق بلقب المسابقة، بعدما كان من المقرر تسلم كأس المسابقة اليوم عقب مواجهة الطائي. وفق “سبورت 24”.
وحقق الهلال لقب دوري المحترفين للمرة 19 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية مسابقة الموسم الجاري.