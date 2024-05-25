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جديد المحليات > “أرامكو” تستعد لبيع أسهم بـ10 مليارات دولار
25/05/2024   9:54 ص

“أرامكو” تستعد لبيع أسهم بـ10 مليارات دولار

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نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، أن المملكة تعتزم بيع أسهم بـ 10 مليارات دولار في شركة أرامكو في يونيو على أقرب تقدير.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الطرح سيكون أحد أكبر صفقات الأسهم في المنطقة، مشيرةً إلى أن الأمر سري لكن الاستعدادات جارية وقد تتغير التفاصيل.

وأضافت بأنه من المقرر إدراج هذه الأسهم في بورصة الرياض، على أن يسبقها جولات ترويجية وعملية تسويق كاملة بدلاً من طرحها سريعاً على مدار أيام قليلة. وفق “أخبار 24”.

وكانت أرامكو أعلنت توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، بقيمة 76.10 مليار ريال، وبواقع 0.3145 ريال للسهم بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

“أرامكو” تستعد لبيع أسهم بـ10 مليارات دولار

جديد المحليات
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