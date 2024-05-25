“موديز” تصنف المملكة عند “A1”

أبقت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” على تصنيف المملكة عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ سنة 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ الداعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت موديز أن تستمر المملكة في تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة الداعمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، والتي تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، ما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وبينت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت. وفق “أخبار 24”.
وتطرقت الوكالة إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.