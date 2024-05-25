الهلال يحسم الدوري الممتاز للشباب

حسم فريق الهلال رسميًا لقب الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي 2023-2024، في الجولة الاخيرة من المسابقة.
وجاء حسم الهلال للقب بعد فوزه على جدة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، لحساب الجولة 34 على ملعب صالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ورفع الهلال رصيده إلى 73 نقطة معززًا موقعه في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي توقف رصيده عند 71 نقطة في المركز الثاني. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن يتم تتويج فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا بعد التنسيق مع نادي الهلال على موعد التتويج.