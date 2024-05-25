النصر يستعيد تيليس في ديربي الرياض

أصبح البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق نادي النصر، جاهزًا للمشاركة في ديربي الرياض أمام الهلال.
ويلعب النصر أمام الهلال، يوم الجمعة المقبل، في ملعب الأول بارك في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك.
وتعافى تيليس من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق، وبات وضعه الصحي يسمح له بالمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك.
ويخوض النصر مباراته الختامية في دوري روشن السعودي أمام الاتحاد، الاثنين المقبل، قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك الجمعة. وفق “سبورت 24”.
وساهم الظهير البرازيلي في 8 أهداف مع النصر في الموسم الجاري خلال 33 مباراة رسمية خاضها.