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جديد المناطق > اشتباه بحالات تسمم غذائي بحفر الباطن
26/05/2024   6:15 ص

اشتباه بحالات تسمم غذائي بحفر الباطن

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أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن، إحدى المـنشآت التجارية احترازياً بعد رصد حالات اشتـباه بتـسمم غـذائي، وذلك في إجراء متبع للحفاظ على السلامة العامة وصحة أهالي المحافظة.

وقالت أمانة حفر الباطن في بيان لها على حسابها في منصة (X)، إن الفرق الميدانية للرقابة الصحية، اتخذت هذا القرار بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم سحب العينات للتأكد من الأسباب إغلاق المنشأة احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية بمشاركة كافة الجهات الرقابية، وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة. وفق “أخبار 24”.

اشتباه بحالات تسمم غذائي بحفر الباطن

جديد المناطق
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