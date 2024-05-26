الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه ليعزز رقمه القاري القياسي بفوزه 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي في إياب الدور النهائي اليوم السبت.
وسجل روجر أولو مدافع الترجي بالخطأ في مرماه مبكرا ليحافظ الأهلي على اللقب.
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في خمس سنوات. وهذا اللقب الثاني في البطولة للمدرب مارسيل كولر بعد الفوز على الوداد المغربي الموسم الماضي.
وكانت مباراة الذهاب انتهت سلبيا يوم السبت الماضي في تونس.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة للنادي الأهلي.
وقال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل”.
وبدأ الأهلي المباراة بقوة وأرسل حسين الشحات ركلة ركنية حولها المدافع رامي ربيعة برأسه لتصطدم بالمدافع أولو وتسكن شباك الحارس أمان الله مميش بعد أربع دقائق من البداية.
وهذا هو الهدف الأول الذي يستقبله الترجي بعد الحفاظ على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا.
وفور تسجيل الهدف تراجع الأهلي لغلق المساحات أمام لاعبي الترجي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.
وأطلق الجناج بيرسي تاو تسديدة قوية في الشباك الخارجية لمرمى الترجي في الدقيقة 29، قبل أن يطلق الشحات تصويبة من مدى بعيد حولها مميش لركلة ركنية.
ومنع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي أخطر فرص الترجي في الشوط الأول حين اعترض تمريرة منخفضة ومنعها من الوصول للمهاجم رودريجو رودريجيز قرب الاستراحة.
وأبلغ أكرم توفيق لاعب الأهلي شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية “الترجي فريق قوي. لكننا أيضا فريق قوي”.
وأضاف لاعب الوسط الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة “(المدرب) تحدث معنا لإغلاق المساحات ونجحنا في سد الثغرات التي كانت موجودة في مباراة الذهاب”.
وكان الترجي صاحب أولى الفرص في الشوط الثاني حين أطلق حسام تقا تسديدة تصدى لها الحارس مصطفى شوبير في الدقيقة 54.
واستمر تهديد الضيوف بعدما تبادل البرازيلي يان ساسي الكرة مع مواطنه رودريجيز وسدد بقوة من عند حافة منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 62.
واستقر اللعب في وسط الملعب قبل أن يتوغل إمام عاشور ويطلق تسديدة منخفضة أبعدها مميش لركنية في الدقيقة 80.
وسدد البديل محمد مجدي (قفشة) ركلة حرة ردت من عارضة الترجي قرب النهاية قبل أن يصمد لاعبو الأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتوج الفريق باللقب أمام جماهيره.
وأبلغ وسام أبو علي مهاجم الأهلي شبكة (بي.إن سبورتس) “أبارك لجماهير الأهلي في مصر ولأهلي في فلسطين. قدمت أداء سيئا اليوم لكنني كنت جيدا على المستوى الخططي. وفق “أخبار 24”.
“تحدثنا قبل المباراة بشأن الضغط بقوة خلال أول 15 دقيقة وهذا ما فعلناه وسجلنا الهدف مما أعطانا ثقة بالنفس”.
ويلعب الأهلي أمام منافسه المحلي الزمالك على كأس السوبر الأفريقية بعد فوز الأخير بالكونفدالية الأسبوع الماضي.
ووجه الزمالك تهنئة للأهلي على فوزه باللقب القاري عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي جاء فيها “نادي الزمالك يهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا”.
وخسر الترجي، الذي فاز باللقب أربع مرات سابقة، اللقب في المباراة النهائية للمرة الخامسة.