مشاريع تنموية بـ14.7 مليار ريال في مكة

دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، 121 مشروعاً تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وذلك برعاية أمير مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.
وتجاوزت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 14.7 مليار ريال، موزعة على 59 مشروعاً جرى تدشينها بتكلفة تجاوزت 4.8 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لـ 62 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 9.9 مليار ريال.
بدوره، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن الهيئة السعودية للمياه نفّذت مشروعًا لاستبدال التقنيات والأصول ذات العمر الافتراضي المنتهي لمحطة الشعيبة (المرحلة الأولى)، بإنشاء منظومة إنتاج جديدة تعمل بتقنية التناضح العكسي، بسعة تصميمية بلغت 600 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.9 مليار ريال.
وبيّن الفضلي أن تشغيل المنظومة الجديدة سيتم من خلال تنفيذ محطة تحويل مركزية بجهد 380 كيلو فولت وربطها بالشبكة الكهربائية؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع مصادر المياه، وتعزيز الإمدادات في المنطقة وفق أفضل الممارسات العملية والفنية والتقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة.
وأضاف أن الهيئة نفذت مشروعين في مركز وادي قديد بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال، شملت توريد وتنفيذ محطة أشياب، و3 خزانات بسعة تصميمية بلغت في مجملها 11500 متر مكعب، وتغذيتها من خلال تنفيذ مشروع توريد وتنفيذ خط أنابيب فرعي من نظام نقل مياه (رابغ- جدة – مكة المكرمة) إلى محطة خزانات وأشياب وادي قديد، بطول تجاوز 13.5 ألف كلم، وبسعة تصميمية بلغت 7500 متر مكعب في اليوم.
وأشار الفضلي إلى تنفيذ الشركة 22 مشروعًا مائيًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال مد خطوط رئيسة وفرعية وربطها بمنظومة التوزيع اليومية، بأطوال تجاوزت 210 كلم، وخزانين تشغيليين بسعة إجمالية بلغت 50 ألف متر مكعب، ومضخات داعمة بطاقة إجمالية 37.5 ألف مترٍ مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية تجاوزت 740 مليون ريال.
ولفت إلى أن الشركة نفّذت أيضًا 7 مشروعات في محافظة جدة بمد خطوط مياه رئيسية وشبكات فرعية، واستكمال المنفذ منها وربطها بمنظومة التوزيع اليومية، بأطوال تجاوزت 61 كلم؛ لخدمة مخطط الفضيلة، ومخطط الورود الغربي، وحي الأمير فواز، والأجاويد، وإصلاحية جدة، والحرس الوطني، فضلاً عن تشغيل محطتي تعبئة لإيصال المياه عبر الصهاريج إلى الأحياء غير المخدومة بالشبكات، بقدرة ضخ بلغت 48 ألف متر مكعب في اليوم، و 40 نقطة تعبئة، لخدمة 30 حيًا بمحافظة جدة، بكلفة إجمالية تجاوزت 51.5 مليون ريال.
وأشار إلى تنفيذ 3 مشاريع في محافظة الطائف؛ شملت خطوط مياه رئيسية، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 149 كلم، وخزانات تشغيلية بسعة إجمالية 100 ألف متر مكعب؛ لخدمة أحياء جديدة، وتغذية أحياء أخرى بلغ مجملها 48 حيًا في المحافظة، وبكلفة إجمالية تجاوزت 194 مليون ريال.
إضافة إلى تنفيذ 5 مشروعات في 3 محافظات ومركزين بمكة بتكلفة تجاوزت 86 مليون ريال؛ شملت تنفيذ خط ناقل، وخطوط رئيسية، وشبكات فرعية تجاوزت أطوالها 499 كلم؛ لخدمة 3 أحياء وقرية في محافظة الليث، وإسكان الحرس الوطني بمحافظة الخرمة، و15 مخططًا وحيًا وقرية في مركز العرضية الشمالية، و22 حيًا وقرية في مركز المظيلف، وتنفيذ خطوط ناقلة للخزانات العالية بمحافظة تربة.
وفيما يخص مشاريع الصرف الصحي المدشّنة، شملت مشروع محطة معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي (المطار -2) المرحلة الأولى، الذي نفّذته الشركة السعودية لشراكات المياه، بمشاركة القطاع الخاص، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا، على مساحة 110 آلاف متر مربع، وبلغت الكلفة المالية للمشروع 845 مليون ريال.
وتابع الفضلي بأنه تم تنفيذ 3 مشاريع لدعم الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي، إلى جانب زيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشملت استكمال تغطية حي الشرائع بالخدمات البيئية، وربط أحياء العزيزية بمنظومة نقل جديدة، وخطوط رئيسية بمشعر منى؛ لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بأطوال تجاوزت 4.7 كلم، بتكلفة مالية تجاوزت 99.6 مليون ريال.
وأضاف أن الشركة نفذت 10 مشاريع في محافظة جدة، شملت رفع كفاءة الشبكة القائمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة البيئية في الخمرة (3و 4) من (390 إلى 490) ألف متر مكعب في اليوم؛ لمواكبة التدفقات اليومية جنوب محافظة جدة، مع ربط منظومة الصرف الصحي شرق جدة بمحطة المعالجة البيئية (المطار-1)، ورفع الطاقة الاستيعابية لها لمواكبة التدفقات من (350 إلى 400) ألف متر مكعب في اليوم، ومد خطوط رئيسية وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 71 كلم، ومحطتي رفع بقدرة 2500 متر مكعب في اليوم؛ لخدمة 24 حيًا في المحافظة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 597 مليون ريال.
كما جرى تنفيذ 3 مشاريع في محافظة الطائف، شملت تنفيذ خطوط رئيسية، وشبكات فرعية، بأطوال قاربت 21 كلم، تضمنت خط الفائض في محطة المعالجة شمال الطائف، ومواكبة التدفقات من محطة المعالجة بوادي العرج، من خلال رفع كفاءة منظومة المعالجة وترابطها من الشبكات الفرعية، وإزالة الضرر البيئي برفع نسبة التغطية بالشبكات في أحياء وادي صعب، والمثناة، والمذاكير، بتكلفة إجمالية تجاوزت 47 مليون ريال، ومشروعٍ للصرف الصحي في محافظة القنفذة، تضمن مد شبكات بأطوال تجاوزت 100 كلم، ومحطات رفع بقدرة 7.5 ألف متر مكعب في اليوم؛ لخدمة أحياء الخالدية الشمالية والخالدية الجنوبية، وحي الشرقية، والبلد القديمة، والبرج، بتكلفة إجمالية تجاوزت 152 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وأبان الفضلي أن الوزارة قامت بتنمية المصادر البحرية وزيادة عدد الصيادين؛ من خلال تنفيذ مشروع لمرفأ الصيادين بمحافظة الليث، وعدد 5 أرصفة عائمة للصيادين وبقدرة استيعابية بلغت 240 مركب صيد، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 38 مليون ريال، منوهًا بمواصلة المنظومة تقديم الخدمات لقطاع الزراعة بالمنطقة بدعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية؛ بوضع حجر أساس لمشروعين؛ لدعم البرامج الريفية وتنمية المنتجات المحلية بالمنطقة، بتكلفة تزيد عن 18 مليون ريال.