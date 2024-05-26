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جديد المحليات > اكتمال انتقال ملكية “حديد” إلى “الاستثمارات”
26/05/2024   9:46 م

اكتمال انتقال ملكية “حديد” إلى “الاستثمارات”

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كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن حصولها على جميع الموافقات النهائية من الجهات المختصة، واستيفاء جميع الشروط وانتقال ملكية الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة.

يأتي ذلك بموجب الاتفاقية التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، بشأن انتقال حصة سابك في شركة (حديد) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق، أن القيمة الإجمالية للصفقة، تبلغ 12.50 مليار ريال، وأشارت إلى أن سعر البيع النهائي سيحدد لاحقا بعد استكمال ما يسمى بآلية “حسابات إتمام الصفقة”، والمتوقع بأن يكون خلال النصف الثاني من عام 2024. وفق “أخبار 24”.

اكتمال انتقال ملكية “حديد” إلى “الاستثمارات”

جديد المحليات
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