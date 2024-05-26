رونالدو يغازل لقب الهداف للمرة السادسة في تاريخه

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنسبة كبيرة لقب هداف دوري روشن السعودي قبل جولة الختام غدًا الإثنين، بعدما سجل 33 هدفًا بقميص النصر في مسابقة الموسم الجاري.
ويحتل رونالدو صدارة هدافي دوي روشن قبل الجولة الأخيرة من عمر المسابقة برصيد 33 هدفًا وبفارق 6 أهداف كاملة عن أقرب المنافسين، ألكسندري ميتروفيتش لاعب الهلال صاحب الـ 27 هدفًا.
وسيرفع كريستانو رونالدو من غلته في لقب هداف الدوريات التي لعب بها إلى الرقم 6 وللمرة الأولى في دوري روشن.
وسبق وأن حقق “الدون” لقب هداف الدوري الإسباني 3 مرات خلال مشواره مع ريال مدريد مواسم 2011 و 2014 و 2015.
كما نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد مرة واحدة في موسم 2007-2008، ومرة واحدة أيضًا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي موسم 2020-2021. وفق “أخبار 24”.