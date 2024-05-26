النصر يفاوض كاسيميرو

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مسؤولي نادي النصر بدأوا في مفاوضاتهم مع البرازيلي كاسميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقالت صحيفة “ريفولو” البرتغالية أن النصر يرغب في ضم كاسيميرو في الصيف المقابل، واللعب مع زميله السابق في اليونايتد كريستيانو رونالدو.
وأوضحت الصحيفة أن كاسيميرو صاحب الـ 32 عامًا، سيعقد جلسة مع إدارة يونايتد للاستماع إلى خطتها بخصوص مستقبله. وفق “أخبار 24”.
وساهم الدولي البرازيلي في 8 أهداف مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي خلال 32 مباراة.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب كاسيميرو حسب شبكة “ترانسفير ماركت” 30 مليون يورو.