جولة الختام.. كلاسيكو في الرياض و4 أندية تتصارع للبقاء

يُسدل الستار الاثنين على منافسات دوري روشن للمحترفين لموسم 2023-2024، حيث تقام مباريات الجولة الـ34 “الأخيرة” وتنطلق جميعها في توقيت واحد.
وتوج الهلال بطلًا للدوري قبل 3 جولات من النهاية، فيما ودع الحزم دوري الأضواء فيما ستشتعل المنافسة بين 4 أندية “الرياض، أبها، الطائي والأخدود” من أجل الهروب المركزين 16 و17 واللذين سيرافقان الحزم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وتشهد الجولة 9 مباريات أبرزها كلاسيكو النصر والاتحاد، فيما يحل الهلال بطل المسابقة ضيفًا على الوحدة، ويلتقي الأهلي مع الفيحاء، الشباب مع الفتح، الطائي مع الأخدود، التعاون مع الاتفاق، الخليج مع الرياض، الحزم مع أبها وضمك مع الرائد.
الهلال في مهمة حسم “دوري اللاهزيمة”
يحل الهلال ضيفًا على الوحدة في مهمته نحو إنهاء المسابقة بلا أي خسارة ليحقق دوري اللاهزيمة، حيث لم يفقد الهلال سوى 6 نقاط فقط من 3 تعادلات محققًا 30 فوزًا كأول فريق في تاريخ دوري المحترفين يحقق 30 انتصارًا في موسم واحدة، وفي جعبته حاليًا 93 نقطة.
في المقابل ضمن الوحدة البقاء بين الكبار بين تعادله الثمين في الجولة الماضية أمام الأخدود ليرفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط، ويأمل في إنهاء الموسم بنتيجة إيجابية أمام أبطال الدوري.
كلاسيكو في الأول بارك
وتتجه الأنظار صوب ملعب الأول بارك لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين النصر والاتحاد، والذي يسعى من خلاله النصر لتحقيق فوز معنوي قبل الموقعة المنتظرة أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى زيادة غلته من النقاط حيث يملك 79 نقطة في المركز الثاني.
في المقابل فإن الاتحاد يخوض اللقاء وعينه على النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه الضئيلة في خطف المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2، حيث يحل الفريق خامسًا برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الثاني بـ56 نقطة.
ويحتاج الاتحاد للفوز على النصر في مقابل تعثر التعاون أمام الاتفاق لحساب الجولة ذاتها، حيث سيخوض التعاون اختبارًا صعبًا أمام الاتفاق صاحب النتائج المميزة في الجولات الأخيرة والتي قادته إلى المركز السادس برصيد 48 نقطة.
ويستقبل الأهلي ضيفه الفيحاء في مباراة يختتم بها الأهلي موسمه بين جماهيره صاحبة الحضور الأكبر هذا الموسم، ويسعى الأهلي لتحقيق فوز يعزز به موقعه في المركز الثالث الذي ينفرد به برصيد 62 نقطة، فيما يبحث الفيحاء عن نتيجة إيجابية يختتم بها موسمه لاسيما وأن الفريق لم يعرف الخسارة في آخر 5 جولات، ليحل ثامنًا برصيد 44 نقطة.
ويلتقي الشباب مع الفتح في مباراة يسعى من خلالها الشباب لإنهاء موسمه بنتيجة إيجابية بعد 3 هزائم متتالية ليبقى الفريق في المركز التاسع برصيد 41 نقطة، فيما يسعى الفتح لزيادة حصيلته من النقاط بعدما وصل لـ45 نقطة في المركز السابع.
ويستقبل ضمك ضيفه الرائد في مباراة يبحث من خلالها ضمك عن فوز غائب منذ 5 جولات ليتراجع الفريق للمركز العاشر برصيد 40 نقطة، فيما يسعى الرائد لفوز يختتم به موسمه بعد ضمان البقاء إذ يحل في المركز 12 برصيد 36 نقطة. وفق “أخبار 24”.
صراع البقاء
انحصر صراع البقاء بين 4 أندية هم الرياض 32 نقطة، أبها 32 نقطة، الطائي 31 نقطة والأخدود 30 نقطة، واللافت أن الأخيرين سيلتقيان في مواجهة مصيرية لن يكفي فيها الفائز نقاط المباراة بل سينتظر نتيجة مباراتي أبها مع الحزم والرياض مع الخليج.
ويحتاج أبها والرياض للفوز أمام الحزم والخليج على الترتيب لضمان البقاء، وعندها سيهبط الطائي والأخدود بغض النظر عن نتيجة مواجهتهما، أما في حال فوز أحدهما على الآخر فسيترقبان نتيجة مباراة أبها مع مضيفه الحزم والرياض مع مضيفه الخليج.