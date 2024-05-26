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رياضة > غدًا.. 9 مواجهات في ختام دوري روشن
26/05/2024   9:45 م

غدًا.. 9 مواجهات في ختام دوري روشن

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تُختتم غدًا الإثنين منافسات بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، بإقامة 9 مواجهات في إطار الجولة الاخيرة من عمر المسابقة.

وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً 9 مباريات تجمع بين كل من الشباب والفتح، الوحدة والهلال، الأهلي والفيحاء، النصر والاتحاد، ضمك والرائد، التعاون والاتفاق، الحزم وأبها، الطائي والأخدود، الخليج والرياض.

وكان الهلال قد حسم لقب دوري روشن في الموسم الجاري للمرة التاسعة في تاريخه، في حين ضمن النصر الوصافة، بينما تأكد هبوط فريق الحزم، واستمرت 4 أندية أخرى مهددة بالهبوط وهي أبها والأخدود والطائي والرياض.

بينما يتنافس الاتحاد والتعاون على المركز الرابع مع الجولة الأخيرة من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، حيث يتفوق “السكري” بنقطتين عن “العميد” قبل الجولة الأخيرة.

وكان الأهلي قد حسم المركز الثالث في دوري روشن وضمن المشاركة في كأس النخبة الآسيوية رفقة الهلال والنصر في الموسم المقبل.

ترتيب دوري روشن قبل الجولة الأخيرة

وفق “أخبار 24”.

غدًا.. 9 مواجهات في ختام دوري روشن

رياضة
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