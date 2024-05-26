نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > “مسام” يطهر 56.6 مليون متر من الألغام باليمن
26/05/2024   9:45 م

“مسام” يطهر 56.6 مليون متر من الألغام باليمن

+ = -
43

أسفرت جهود الفِرَق الهندسية التابعة لمشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تطهير 56.6 مليون متر من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة، وذلك منذ انطلاقة البرنامج نهاية يونيو 2018.

ويُعَدّ “مسام” أحد المشروعات الإنسانية التي تقدمها المملكة، والذي يهدف لتطهير اليمن من فخاخ الموت التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء.

وبخلاف نزع الألغام، تقدم المملكة عبر ذراعها الإنساني المتمثل في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عددًا من المشروعات الإنسانية، الهادفة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن. وفق “أخبار 24”.

“مسام” يطهر 56.6 مليون متر من الألغام باليمن

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885300236.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com