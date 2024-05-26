“تاسي” بأدنى إغلاق منذ 4 أشهر

أنهى مؤشر السوق، جلسة (الأحد) على أدنى إغلاق في 4 أشهر حيث تراجع بنسبة 1.2 % ليغلق عند 11851 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.
وتراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 2% عند 29.45 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم، فيما انخفض سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي؛ عند 78.40 ريال بنسبة 1% للأول، و33.05 ريال بنسبة 3% للثاني.
وأغلق سهم بدجت السعودية عند 77 ريالا متراجعا 4%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين، فيما هبط سهم معادن بنسبة 5% عند 47.65 ريال. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تصدر سهم بوبا العربية، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 5%، كما ارتفع سهم أديس القابضة، بنسبة 2% عند 17.76 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت فوز شركتها التابعة بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة نفط الكويت، بقيمة تراكمية تقدر بـ2.42 مليار ريال.