بَدْء التسجيل العقاري لـ18 حياً بالرياض ومكة

أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدء التسجيل في 7 مناطق عقارية تشمل 18 حيًّا في مدينتي الرياض ومكة المكرمة، حتى نهاية يوم 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة في مدينة الرياض، شملت حي المهدية، وحي الخزامى، وحي عرقة، وحي ظهرة لبن، وحي السفارات، وحي نمار، وحي المروة، وحي شبرا، وحي بدر، وحي الشفاء.
وأضافت بأن الأحياء المستهدفة في مكة المكرمة، شملت جزءًا من حي الصفوة، وجزءًا من حي دار السلام، وجزءًا من حي الهجرة، ومشروع “ذاخر” ويضم حي الجميزة وحي ريع ذاخر، ومشروع “مسار مكة” القسم الأول ويضم جزءًا من حي النزهة وجزءًا من حي الرصيفة، ومشروع جبل عمر ويضم حي جرهم الشمالي.
وأكّدت أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري، داعيةً ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المستفيدة إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في المنصة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أنّه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل، سيصدر صك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك التسجيل الجديد بيانات العقار وأوصافه واستعماله وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه، و”رقم عقار” مميز لكل وحدة عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة للعقارات.