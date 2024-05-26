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رياضة > 3 أندية حققت لقب الدوري السعودي بدون هزيمة
26/05/2024   9:44 م

3 أندية حققت لقب الدوري السعودي بدون هزيمة

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يتطلع فريق الكرة الأول بنادي الهلال لتجنب الخسارة في آخر جولات دوري روشن السعودي، حينما يلعب أمام الوحدة بالطائف، مساء غدٍ الاثنين.

ويسعى الهلال لمعادلة إنجازه في موسم 2010-2011 حينما تُوج بلقب دوري المحترفين بدون خسارة.

ويُعتبر فريق الاتفاق هو أول نادٍ في تاريخ الدوري السعودي يحقق اللقب بدون التعرض لأي خسارة، وذلك في موسم 1982-1983.

أما عن آخر فريق حقق لقب دوري المحترفين السعودي بدون خسارة، فهو الشباب في موسم 2011-2012.

الجدير بالذكر أن الهلال يمتلك 93 نقطة في صدارة دوري روشن الذي نال لقبه في الموسم الجاري، حيث فاز في 30 مباراة وتعادل في 3 واستمر سجله خاليًا من الهزائم قبل مواجهة الوحدة. وفق “أخبار 24”.

3 أندية حققت لقب الدوري السعودي بدون هزيمة

رياضة
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