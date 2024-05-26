3 أندية حققت لقب الدوري السعودي بدون هزيمة

يتطلع فريق الكرة الأول بنادي الهلال لتجنب الخسارة في آخر جولات دوري روشن السعودي، حينما يلعب أمام الوحدة بالطائف، مساء غدٍ الاثنين.
ويسعى الهلال لمعادلة إنجازه في موسم 2010-2011 حينما تُوج بلقب دوري المحترفين بدون خسارة.
ويُعتبر فريق الاتفاق هو أول نادٍ في تاريخ الدوري السعودي يحقق اللقب بدون التعرض لأي خسارة، وذلك في موسم 1982-1983.
أما عن آخر فريق حقق لقب دوري المحترفين السعودي بدون خسارة، فهو الشباب في موسم 2011-2012.
الجدير بالذكر أن الهلال يمتلك 93 نقطة في صدارة دوري روشن الذي نال لقبه في الموسم الجاري، حيث فاز في 30 مباراة وتعادل في 3 واستمر سجله خاليًا من الهزائم قبل مواجهة الوحدة. وفق “أخبار 24”.