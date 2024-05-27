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جديد المحليات > دوّار “الرؤية 2030” تحفة فنية تزين حائل
27/05/2024   8:17 ص

دوّار “الرؤية 2030” تحفة فنية تزين حائل

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تحتضن مدينة حائل مجسمًا جماليًا فريدًا ومعلما بارزا جمع بين الإبداع والتصميم تجسيدًا لرؤية المملكة 2030، يحمل اسم دوّار “الرؤية 2030″، ويقع هذا المجسم في موقع حيوي على امتداد طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، بالقرب من منتزه الشفا، وهو أحد أكبر المنتزهات الحضرية في المنطقة، التي تحتضن الآلاف من الأهالي ‏والزوار والمتنزهين طوال أيام العام.‏

ويعد “دوّار الرؤية” جزءًا من جهود أمانة منطقة حائل ‏المتنوعة في برنامج جودة الحياة وأنسنه المدن، لتطوير الدوارات ومعالجة الازدحامات المرورية، ورفع مستوى انسيابية حركة المركبات، يربط هذا المجسم عدة أحياء ببعضها، ويبرز واجهته الجمالية في المدينة، كما يستقبل الزوار والسياح من داخل المنطقة وخارجها، وفق أعلى مواصفات الجمال والجودة والسلامة.

يربط هذا المجسم عدة أحياء ببعضها

يربط هذا المجسم عدة أحياء ببعضها

يربط هذا المجسم عدة أحياء ببعضها

وفق “أخبار 24”.

دوّار “الرؤية 2030” تحفة فنية تزين حائل

جديد المحليات
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