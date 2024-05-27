إطلاق المسار النقدي لتجربة البدر الثقافية

حددت هيئة الأدب والنشر والترجمة، شروط ومعايير المشاركة في المسار النقدي الخاص بتجربة الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن الثقافية، في إطار إحياء ما تركه من إرث ثقافي خالد يستحق أن يُدرس ويُحلل ويُقدم للمهتمين بالأدب والشعر.
وتركز “تجربة البدر” التي جرى إطلاقها رسمياً على إثراء إرث الأمير بدر بن عبدالمحسن عبر تحليل أعماله الأدبية، وتوسيع أثرها الثقافي من خلال استكتاب مجموعة من النقاد والأدباء العرب لكتابة أوراق علمية متخصصة تناقش التجربة الإبداعية للأمير الراحل، ليعكس كل ورقة عبارة عن دراسة متعمقة تتميز بتحليل يثري المعرفة.
وتتضمن الشروط أن تكون الورقة النقدية باللغة العربية، مع تقسيم الورقة النقدية لثلاثة أقسام مقدمة ومتن وخاتمة، على أن يُشارك الكاتب بورقة نقدية لا تقل عن 5 آلاف كلمة ولا تزيد عن 8 آلاف كلمة، بالإضافة إلى التوثيق بالمراجع والمصادر وفق الأعراف الأكاديمية المعروفة، والالتزام بالمدة المحددة لتسليم الورقة النقدية وهي 6 أسابيع من تاريخ الإعلان عن فتح باب قبول الأوراق العلمية.
وتشمل الـمعايير مراعاة التنوع في الدراسات المكتوبة منعاً للتكرار وحرصاً على تغطية أكبر قدر ممكن من زوايا التجربة، والتوازن بين عمقِ الطرح وتناول أفكار جديدة، وظهور رأي وشخصية الناقد تحليلاً ونقداً في الورقة النقدية، وإثارة النقاشات الموضوعية برصانة، ضمن الأُطر العلمية، والقيم الأخلاقية، مع البُعد عن المحظورات السياسية والدينية.
وجاء في المعايير أيضاً ألا تقتصر الورقة على الوصف المجرد أو عرض المعلومات دون نَفَسٍ وحس نقدي، ومراعاة الجودة في معالجة القضايا من ناحية، ويُسر الأسلوب وقربه من ناحية أخرى. وفق “أخبار 24”.
وينتظر أن يتم الاختيار الدقيق لأهم نقاد العالم العربي للمساهمة في كتابة هذه الأوراق مما يضمن تقديم رؤى متنوعة وغنية ويُساهم في إثراء النقاشات العلمية وتفعيل الحوار الفكري، على أن يتم نشر هذه الأوراق على شكل كتاب من قِبل هيئة الأدب والنشر والترجمة، لخلق الأثر، وتوفير مصدر قَيّم للمكتبة العربية.