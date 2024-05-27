الديوان الملكي ينعى الأمير سعود بن عبدالعزيز

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نعى الديوان الملكي، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود الذي وافته المنية.
وأوضح الديوان في بيان، أن الصلاة على الفقيد ستكون اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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