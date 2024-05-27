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جديد المحليات > الديوان الملكي ينعى الأمير سعود بن عبدالعزيز
27/05/2024   8:16 ص

الديوان الملكي ينعى الأمير سعود بن عبدالعزيز

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نعى الديوان الملكي، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود الذي وافته المنية.

وأوضح الديوان في بيان، أن الصلاة على الفقيد ستكون اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي ينعى الأمير سعود بن عبدالعزيز

جديد المحليات
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