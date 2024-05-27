ولي عهد الأردن: رؤية الأمير محمد بن سلمان جريئة وطموحة

أشاد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الواضحة والطموحة، والتي ستنعكس إيجابياً على المنطقة، كما أن العالم كله سيستفيد من هذا النجاح.
وأبدى الأمير الحسين إعجابه بتصميم الأمير محمد بن سلمان على تقديم الأفضل لشعبه وبلده، لافتاً إلى أن العلاقات السعودية الأردنية تاريخية ووثيقة، حيث يرتبط أمن الأردن بأمن السعودية.
وقال الأمير الحسين خلال مقابلة تليفزيونية خاصة بقناة “العربية”، إن ولي العهد السعودي أخ وصديق مقرّب، مشيراً لتواصلهما بلقاءات بعيداً عن الرسميات كل عدة أشهر.
وأكد على أن الشعب السعودي شهم وأصيل وصاحب نخوة، فمن مصلحة المنطقة أن يستمر التعاون الأردني – السعودي بكل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الأولوية اليوم في بلاده هي الاقتصاد رغم أن البعض لديهم قناعة أن الملفات السياسية هي الطريق لحل المشاكل لكنه يرى أن الحل الجذري هو الاقتصاد، موضحاً أن القطاع السياحي من أهم القطاعات للاقتصاد كونه يساهم بأكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الاقتصاد خسر مليارات الدولارات بسبب انعدام الاستقرار في الإقليم ومع ذلك لا يوجد دولة مرت بظروف مثل الظروف التي مر بها الأردن ولأسباب خارجة عن إرادتنا وتجاوزها بسلام، مضيفاً أنه من الواضح أن الأردن مستهدف بالنظر إلى نوعية وكمية المخدرات والمتفجرات التي يتم ضبطها، كما أن طريقة التهريب الممنهجة غير مسبوقة وليست منطقية.