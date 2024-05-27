أندية السعودية تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تصدر السعودية التصنيف في بطولات الأندية، لتحافظ على امتلاك أربعة مقاعد في مسابقات موسم 2025-2026.
وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأندية السعودية الحد الأعلى من المقاعد في بطولاته لموسم 2025-2026.
واحتلت أندية السعودية تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقاط وصلت لـ 103.1 متفوقة على اليابان التي جاءت في المركز الثاني بـ 97 نقطة، وفي المركز الثالث تواجدت أندية كوريا الجنوبية برصيد 93.6 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة دوري الأبطال للنخبة في الموسم المقبل، مع إقامة بطولة أخرى يطلق عليها دوري الأبطال 2. وفق “أخبار 24”.
وستشارك السعودية في دوري النخبة بمشاركة 3 أندية، إلى جانب وجود ممثل واحد في دوري الأبطال 2.