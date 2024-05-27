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جديد المحليات > “الجوازات”: قدوم 532 ألف حاج عبر المنافذ الدولية
27/05/2024   1:47 م

“الجوازات”: قدوم 532 ألف حاج عبر المنافذ الدولية

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كشفت  المديرية العامة للجوازات عن قدوم (532,958) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية أمس (الأحد) .

وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج  القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (523,729)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (9,210) حجاج، وقدِم (19) حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏ وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: قدوم 532 ألف حاج عبر المنافذ الدولية

جديد المحليات
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