طريق وحيد للرياض وأبها للبقاء في “روشن”

تختتم اليوم منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، بإقامة 9 مواجهات في نفس التوقيت.
وكان الهلال قد حسم لقب الدوري في وقت سابق، ليتأهل رفقة النصر والأهلي إلى دوري النخبة الآسيوي.
وأصبح فريق الحزم أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى للمحترفين، ولا يزال الصراع قائما بين 4 أندية للبقاء في دوري روشن للموسم المقبل.
ويتواجد الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بالتساوي مع أبها صاحب المركز الخامس عشر، بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 31 وخلفه الأخدود برصيد 30 نقطة في المركز السابع عشر. وفق “أخبار 24”.
ويحتاج فريق أبها لتحقيق الانتصار على الحزم للبقاء في دوري روشن السعودي، كما سيحتاج الرياض للفوز أيضا على الحزم لتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى للمحترفين.
في حالة فوز أبها والرياض، سيبقى الفريقان في دوري روشن دون النظر لنتيجة مباراة الطائي والأخدود.