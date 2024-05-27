صالات خاصة لحجاج “طريق مكة” بمطاري جدة والمدينة

خصصت الهيئة العامة للطيران المدني، صالات استقبال الحجاج القادمين على الرحلات المخصصة لمبادرة “طريق مكة” بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم جدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات بفاصل زمني مناسب لتفادى تزامن وصول الرحلات في نفس الوقت قدر الإمكان.
وتأتي جهود الهيئة وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية، ضمن مستهدفات استراتيجية القطاع الهادفة إلى تحقيق راحة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم بدءًا من قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم من خلال تسيير وتسهيل إجراءاتهم بجودة عالية وفق أفضل الخدمات والمعايير العالمية.
وتشارك الهيئة، عضوًا في اللجنة الإشرافية في مبادرة “طريق مكة”، والتي تستهدف هذا العام (7) دول هي: (المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار)، عبر محطات المنشأ من تلك الدول البالغة 11 محطة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام) والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.