الغامدي: نسعى لنكون مرجعاً دولياً في كفاءة الطاقة

أكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي أن المركز يسعى ليكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، وأنموذجاً للحفاظ على الموارد الطبيعية لتعزيز الاستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030م.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية بملتقى “إسكو السعودية 2024” لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الغامدي انعقاد ملتقى إسكو السعودية والمعرض المصاحب يأتي ضمن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تسهم في تحسين استهلاك الطاقة، وذلك إيماناً من المركز بأهمية ودور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، ومساندة الجهود والمساعي الوطنية في التعامل مع التغير المناخي.
وأفاد الغامدي بأن المركز أولى قطاع خدمات كفاءة الطاقة اهتمامه وعنايته حيث سعى إلى تهيئة البيئة اللازمة لمقدمي الخدمة والمستفيدين منها في هذا السوق الواعد لضمان جودة مقدمي خدمات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق آلية الترخيص للمهتمين بالاستثمار في هذا المجال بعد استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة، والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع تدقيق الطاقة، ومشاريع إعادة التأهيل ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والتجارية، والمنشآت الصناعية.
من جهته بين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري في كلمته التي قدمها بالجلسة الافتتاحية جهود ومساهمات الشركة في دعم مبادرات كفاءة الطاقة بالمملكة، قائلًا: “منذ عام 2017 ساهمنا بالتعاون مع المركز في رفع عدد الشركات العاملة في خدمات كفاءة الطاقة لتصل إلى 55 شركة مرخصة في المملكة حتى اليوم، منها: 41 شركة محلية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في استقطاب 14 شركة دولية، والتي أصبحت شريكًا فاعلاً ضمن أعمالنا ومشروعاتنا في إعادة التأهيل ورفع كفاءة الطاقة في برامجنا التي تشمل إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة. كل هذه الجهود أثمرت عن الوصول إلى وفر مقدر بحوالي 7 تيرا واط ساعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وترشيد اليوم، تؤكد سعيها المستمر لتحفيز سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة الناشئة في المملكة، ودعم مشاركتها ضمن المشروعات التي تطلقها ترشيد في جميع مناطق المملكة”.
كما قدم مدير الإدارة العامة لممكنات كفاءة الطاقة المهندس سلطان المطيري، عرضاً أبرز فيه دور وجهود المركز في تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، والمبادرات والممكنات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية بهدف دعم جهود قطاع خدمات كفاءة الطاقة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إعلان المركز عن إطلاق عدد من المبادرات الممكنة لدعم قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، تلا ذلك تكريم عدد من الجهات الأكاديمية ومقدمي خدمات الطاقة المرخصين من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما شمل التكريم الشركات التي ساهمت في المشروع الريادي الذي نفذه المركز للقطاع التجاري. وفق “أخبار 24”.
وتلا الجلسة افتتاح المعرض المصاحب للملتقى الذي ضم عددًا من الشركات المقدمة لخدمات كفاءة الطاقة والتي حصلت على الترخيص من المركز، حيث قدمت هذه الشركات لمحة عن جهودها وخدماتها لتدقيق الطاقة في المنشآت وسط حضور لافت من أصحاب المنشآت التجارية والمهتمين.
واستهدف الملتقى مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين في المملكة والجامعات والمراكز التدريبية والمهندسين المختصين والمهتمين بهذا المجال؛ إلى جانب أصحاب المنشآت التجارية مثل المجمعات التجارية، والمستشفيات، والمرافق الطبية، والمدارس الأهلية، والفنادق، ومرافق الإيواء السياحي، وغيرها.