مبانٍ إدارية ومكتبية بالطراز النجدي بالدرعية

شرعت شركة الدرعية بالأعمال الإنشائية لبناء 5 مبانٍ إدارية ومكتبية في ميدان الدرعية، والتي من شأنها تعزيز عروض وخيارات المشروعات والبنية التحتية المتنوعة في مجتمع الأعمال في الدرعية.
وتأتي المباني المكتبية الخمسة منخفضة الارتفاع، وفق أعلى معايير الاستدامة، التي تتماشى مع الطراز المعماري النجدي الأصيل، وتوفر ما يقارب 39 ألف م2 من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، ومساحة أرضية إجمالية تبلغ حوالي 47 ألف م2، وأكثر من 1000 موقف للسيارات، وبقدرة استيعابية تصل إلى 4 آلاف شخص، بالإضافة إلى منشأة رياض أطفال.
وتعكس الواجهة الخارجية للمباني، تراث الدرعية العريق الذي يمتد إلى نحو 300 عام، كما ستوفر المنطقة الكثير من الضوء الطبيعي والمناطق الخارجية ومساحات العمل المرنة.
ويتميز المشروع بالقرب من المرافق الفاخرة والخدمات الراقية في ميدان الدرعية، مما يُتيح للمستأجرين الاستفادة من منطقة الخدمات الشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضم أكثر من 400 منفذ للبيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه ، بالإضافة إلى عدد من الفنادق العالمية الفاخرة القريبة من المشروع، وخدمات ضيافة متميزة ومثالية للشركات الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيرارد إنزيريلو: “إنّ التزامنا ببناء مدينة جديدة ومزدهرة ومجتمع نابض ومفعم بالحياة تكريمًا لتاريخ الدرعية الغني والعريق؛ يُحتم علينا الالتزام بتشييد مساحات تجارية ومكاتب إدارية من الدرجة الأولى، وهو أمر ضروري لتحويل الدرعية إلى مركز أعمال حيوي ومرن، قابل للتطور والنمو”.
وتتبنى شركة الدرعية خططًا تطويرية شاملة، ومشروعات متعددة الاستخدامات، ضمن جهودها لإعادة تعريف التخطيط الحضري، بهدف تحويل الدرعية إلى عاصمة مزدهرة بالثقافة والترفيه والتعليم والفنون، من خلال ربط ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها، إضافة إلى تعريف الزوار بكرم الثقافة النجدية الأصيلة، فضلاً عن كونها رمزًا لإلهام الأجيال المقبلة من المبدعين والمبتكرين ورجال الأعمال والمثقفين.
وفق “أخبار 24”.