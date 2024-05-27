اعتماد ضوابط لأعمال الحفر بمشاريع البِنْية التحتية

اعتمد مركز مشاريع البِنْية التحتية بمنطقة الرياض اليوم، الدليل الاسترشادي لأعمال الحفر في مشاريع البِنْية التحتية، في خُطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحسين جودة وكفاءة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز للتخطيط المهندس بدر بن محمد التميمي، أن الدليل يمثل جزءًا لا يتجزأ من خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بأداء مشاريع البِنْية التحتية في المنطقة، مبينًا أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعتمدة، بما في ذلك معايير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأكد المهندس أن الدليل يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة الحياة في العاصمة ورفع كفاءة الإنفاق في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن المركز سيواصل تطوير الدليل وتحديثه بشكل دوري لضمان مواكبته لأحدث التطوُّرات والمعايير في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الدليل يغطي جميع جوانب أعمال الحفر، بدءًا من التخطيط وإصدار التصاريح وصولًا إلى التنفيذ وإدارة السلامة، حيث يتضمن إرشادات تفصيلية حول استخدام الحواجز والإشارات التحذيرية، وإضاءة مناطق العمل؛ لضمان سلامة العاملين والسكان على حد سواء.
ودعا المركز عموم مقدمي الخدمات والمقاولين إلى الالتزام بالدليل الاسترشادي؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدَّمة على النحو الذي يسهم في كفاءة مشاريع البِنْية التحتية.
ويُعَدّ مركز مشاريع البِنْية التحتية بمنطقة الرياض الجهة المختصة بأعمال مشاريع البِنْية التحتية، حيث إن إصدار هذه الأدلة يأتي في إطار جهوده؛ ليحقق بذلك أعلى مستويات التكامل والكفاءة، من أجل تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري نحو بِنْية تحتية مستدامة.