كاسترو: الكرة السعودية وصلت مرحلة عالية عالمياً

أكد المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو، أنه في مباراة كرة القدم كل شي ممكن، مشيرا إلى أنهم أضاعوا الهدف الرابع وحينها الفريق الخصم سجل هدفا ثم هدفا آخر.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الاتحاد: “أحياناً تحتاج أن يكون لديك حظ عال، وتكلمت مع اللاعبين في فترة توقف المياه بأننا نريد الهدف 100 في الدوري ووصلنا له”.
وأضاف: “حققنا عدة أهداف وهي تسجيل 100 هدف والوصول لـ82 نقطة، وكريستيانو يحطم رقم الهداف في موسم واحد، مهمة هذه الأرقام لكنها مُرة بحيث أنك رغم كل هذه الأرقام لن تصبح بطلا للدوري”.
وأوضح: “الكرة السعودية الآن تتطور ووصلت مرحلة عالية عالمياً، واليوم مسؤوليتكم أكبر حتى تنهضوا أكثر للأمام”.
وأشار إلى أنه سيحاول تجهيز لاعبي النصر لنهائي كأس الملك بطريقة خاصة، لافتا أن مثل هذه المباريات تعتمد على جزئيات بسيطة. وفق “سبورت 24”.
واستطرد:” لابد أن يكون لدينا شغف ومباراة نهائي كأس الملك ستكون كبيرة فيها ضغط كبير ونعلم أننا سنواجه فريق صعب”.
وأتم تصريحاته: “الدوري الآن يصل لمليارات المشجعين خلف العالم، ونهنئكم على ما وصلتم له”.