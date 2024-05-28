التعاون يضمن المشاركة في السوبر

أكمل فريق الكرة الأول بنادي التعاون عقد الأندية المتأهلة إلى بطولة كأس السوبر السعودي، بعد حجز المركز الرابع في دوري روشن موسم 2023-2024.
ووصل التعاون إلى النقطة 59 وأنهى موسمه في دوري روشن في المركز الرابع، بعد التغلب على ضيفه الإتفاق بهدف نظيف في المباراة الختامية للمسابقة.
ويشارك في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي 2025 أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون.
الجدير بالذكر أن التعاون قد نجح أيضًا في حجز مقعد ببطولة دوري أبطال آسيا 2 في ثوبها الجديد بالنسخة المقبلة، على أن يشارك الثلاثي الهلال والنصر والأهلي في كأس النخبة الآسيوية. وفق “سبورت 24”.