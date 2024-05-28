يايلسه: نبحث عن لاعبين محليين أفضل

أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايلسه، أنه دائما ما يبحث عن اللاعبين الأفضل.
وفاز فريق الأهلي على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الاثنين، بنتيجة هدف دون رد سجله روبرتو فيرمينو، في إطار الجولة الـ 34 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال يايلسه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “بناءً على التطلعات التي لدينا بكل تأكيد نبحث عن لاعبين محليين أفضل وتدعيم للجهاز الفني المساعد”.
ونجح فريق الأهلي تحت قيادة المدرب يايلسه في العودة للمشاركة آسيويا، بعدما تأهل رفقة الهلال والنصر إلى النسخة الأولى من دوري النخبة الآسيوي. وفق “سبورت 24”.