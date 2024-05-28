موسيماني: عقدي مع أبها ينتهي اليوم

أكد المدير الفني لفريق أبها بيتسو موسيماني، أن فريقه مرّ بظروف صعبة، وخاضوا مواجهة الحزم والفريق تحت الضغط.
وتأكد هبوط فريق أبها لدوري الدرجة الأولى للمحترفين بعد الخسارة على يد الحزم بنتيجة 1-2، في الجولة الأخيرة بدوري روشن موسم 2023-2024.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “أنا حزين للوضعية التي نحن عليها ولكن هذه كرة القدم لا بد من تقبُّل كل شيء، ورغم أننا سجلنا أولا لكن لم نستطع الفوز، وتحصلنا على ضربة جزاء وأضعناها”.
وأضاف: “جازفت وأتيت لفريق في آخِر الدوري وأعلم أنها مهمة صعبة، لكن كان عندي أمل عندما خرجنا من منطقة الخطر ثلاث مرات، وأنا عقدي مع أبها ينتهي اليوم”. وفق “سبورت 24”.