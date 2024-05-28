نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > جيسوس: سعادتي مع الهلال استثنائية
28/05/2024   8:03 ص

جيسوس: سعادتي مع الهلال استثنائية

+ = -
60

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أنه مر بالعديد من لحظات السعادة خلال مسيرته التدريبية مع الأندية التي دربها.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الوحدة: “سعادتي مع الهلال كانت أكثر من رائعة خاصة في الموسم الاستثنائي”.

و فاز فريق الهلال فوزا على نظيره الوحدة بنتيجة 2-1، حيث سجل للهلال كل من محمد كنو في الدقيقة 20، وميتروفيتش في الدقيقة 90 2، بينما جاء هدف الوحدة عن طريق يحيى النجعي في الدقيقة 77. وفق “سبورت 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 96 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

جيسوس: سعادتي مع الهلال استثنائية

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885300438.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com