جيسوس: سعادتي مع الهلال استثنائية

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أنه مر بالعديد من لحظات السعادة خلال مسيرته التدريبية مع الأندية التي دربها.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الوحدة: “سعادتي مع الهلال كانت أكثر من رائعة خاصة في الموسم الاستثنائي”.
و فاز فريق الهلال فوزا على نظيره الوحدة بنتيجة 2-1، حيث سجل للهلال كل من محمد كنو في الدقيقة 20، وميتروفيتش في الدقيقة 90 2، بينما جاء هدف الوحدة عن طريق يحيى النجعي في الدقيقة 77. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 96 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.