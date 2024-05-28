السجن والغرامة لمن يتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مستقدميه

أكد الأمن العام، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل إن كان وافداً على كل مُستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
وأشار إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة حتى 15/ 12/ 1445 هـ، وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج. وفق “أخبار 24”.