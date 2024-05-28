النفط يعاود الارتفاع بـ 1%

عاودت أسعار النفط ارتفاعها بأكثر من 1%، وذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم المستمر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو دولار إلى 83.12 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 93 سنتاً إلى 78.65 دولار للبرميل.
وتراجع برنت الأسبوع الماضي بنحو 2%، فيما هبط خام تكساس الوسيط نحو 3% بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أن بعض المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وفق “أخبار 24”.
وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع سعياً لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.