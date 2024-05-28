سار تُزيح شاحنات “P&G” بنقل منتجاتها للرياض

توصلت الخطوط الحديدية (سار)، إلى توقيع عقد جديد مع شركة إسماعيل أبو داود وبروكتر آند قامبل (P&G) إحدى أكبر شركات تصنيع المواد الاستهلاكية لنقل البضائع في الدمام إلى عملائها بالرياض، حيث أصبحت أول شركة منتجات استهلاكية مصنعة محلياً تساهم في النقل والحلول اللوجستية المقدمة من “سار” والتي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف تلك الخطوة إلى إزاحة الشاحنات عن الطرق السريعة بين مدينتَي الدمام والرياض، والاستفادة من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية لتسريع عملية نقل منتجات الشركة ورفع كفاءة التشغيل عبر الاستفادة من الحلول اللوجستية الملائمة والموثوقة التي تقدمها “سار” لنقل المنتجات داخل المملكة، مع المساهمة في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية.
وتسهم خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية في رفع كفاءة عمليات النقل للمستفيدين من مختلف الصناعات، مع الحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الخطوط الحديدية السعودية تلعب دوراً محورياً في تنمية اقتصاد المملكة من خلال مساهمتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر خدمات نقل الركاب وخدمات الشحن التجاري عبر أربع شبكات خطوط حديدية حول المملكة، إضافة إلى دورها اللوجستي في تمكين القطاعات المختلفة بما يسهم في تعزيز مجمل التطلعات التنموية في المملكة، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.