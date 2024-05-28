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رياضة > الاتحاد يشكو ثنائي الهلال للانضباط
28/05/2024   8:03 ص

الاتحاد يشكو ثنائي الهلال للانضباط

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قدمت إدارة نادي الاتحاد شكوى رسمية لدى لجنة الانضباط ضد ثنائي فريق نادي الهلال مالكوم وسعود عبدالحميد.

وجاء في مضمون شكوى الاتحاد قيام ثنائي الهلال بالإساءة لجماهير “العميد”، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في نهاية أبريل الماضي بنصف نهائي كأس الملك.

وأفادت أنباء إلى أن لجنة الانضباط في طريقها لرفض شكوى الاتحاد ضد مالكوم وسعود عبدالحميد.

وأنهى الاتحاد مشواره في دوري روشن السعودي محتلاً المركز الخامس في جدول الترتيب.

وعلى صعيد آخر، يبدأ الهلال في الاستعداد لخوض نهائي كأس الماك ضد النصر في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة، المقرر له الجمعة المقبل. وفق “سبورت 24”.

الاتحاد يشكو ثنائي الهلال للانضباط

رياضة
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