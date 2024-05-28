تشكيلة دوري روشن المثالية.. رونالدو وخماسي الهلال

أسدل الستار، أمس الاثنين، على منافسات دوري روشن لموسم 2023-2024 والذي توج بلقبه الهلال “بلا هزيمة” وبفارق 14 نقطة عن منافسه النصر، فيما ودع المسابقة أبها، الطائي والحزم منتقلين إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وكشف موقع “سوفا سكور” العالمي عن التشكيلة المثالية للموسم في دوري روشن والتي قادها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر فيما ضمت 5 لاعبين من الهلال بطل الدوري.
وخلت القائمة من وجود أي اسم من الأهلي والاتحاد حيث ضمت 5 لاعبين من الهلال، لاعبين اثنين من النصر، ولاعبا واحدا من كل من التعاون، الشباب، الرياض والفتح.
وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارتن كامبانيا (الرياض)
الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال) – أندريه غيروتو (التعاون)، رومان سايس (الشباب)
الوسط: روبن نيفيز (الهلال) – مارسيلو بيروزوفيتش (النصر) – مالكوم (الهلال) – سيرجي سافيتش (الهلال) – سالم الدوسري (الهلال) – مراد باتنا (الفتح)
الهجوم: رونالدو (النصر)
وفق “سبورت 24”.