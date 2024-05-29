“البحر الأحمر” تسلم أول رخصة لـ”كروز”

سلمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أول رخصة وكيل ملاحي سياحي لسفن الرحلات السياحية، لشركة “كروز السعودية” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وتسهم هذه الخطوة في تمكين الراغبين بممارسة هذه الأنشطة وتشجيع الممارسين لها، وجذب ودعم المستثمرين والمشاريع في قطاع السياحة الساحلية.
وسلّم نائب الرئيس لعمليات السياحة الساحلية في الهيئة السعودية للبحر الأحمر المهندس محمد بن عبد العزيز بخاري، رخصة الوكيل الملاحي السياحي إلى الرئيس التنفيذي لتجارب الوجهات في شركة كروز السعودية باربرا بوزيك، وذلك بمقر الشركة في مدينة جدة.
ويقدم الوكيل الملاحي السياحي، الخدمات للوسائط البحرية مثل اليخوت والسفن السياحية “الكروز”؛ لممارسة الأنشطة الملاحية السياحية، إضافة إلى تسهيل ودعم حركتها في النطاق الجغرافي للمملكة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الهيئة المتسارعة لبناء قطاع سياحي ساحلي واعد، وكذلك في إطار مهامها المتضمنة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية والأعمال المتعلقة بها في النطاق الجغرافي.