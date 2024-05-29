باحثون صينيون ينجحون في علاج السكري

حقق باحثون في الصين إنجازا تاريخيًا بعلاج مرض السكري لأول مرة، باستخدام الخلايا الجذعية.
ونجح فريق البحث الصيني بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. في علاج مريض يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عامًا بزراعة خلايا بنكرياس مشتقة من خلايا جذعية خاصة بالمريض في عام 2021، ومنذ عام 2022، أصبح المريض غير معتمد على الأنسولين تمامًا، كما تم تقليل الأدوية الفموية تدريجيًا وإيقافها في نهاية المطاف.
وكان الأطباء يعتبرون أنه معرض لخطر كبير للإصابة بمضاعفات مميتة، مما يتطلب حقن أنسولين يوميا لمنعه من الدخول في غيبوبة السكري، وأظهرت الفحوصات التالية استعادة وظيفة البنكرياس ووظائف الكلى الطبيعية، مما يشير إلى شفاء المريض.وفق “أخبار 24”.
ويُعَدّ هذا العلاج الأول من نوعه باستخدام زراعة خلايا الجزر المشتقة من الخلايا الجذعية لعلاج مرض السكري، وعلى الرغم من أن هذه النتيجة مشجعة، إلا أنه يتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتأكيد فعالية العلاج على المدى الطويل وتوسيع نطاق تطبيقه.