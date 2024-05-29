المملكة تفوز بجوائز “WSIS +20”

فازت المملكة بعدة جوائز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 20″، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في جنيف بسويسرا، وذلك نظير تميز مشاريعها الابتكارية، التي تغلبت على مشاريع من أكثر من 193 دولة.
ونالت المملكة جائزة فئة دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز الاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل التنمية عن مشروع بنك البيانات الوطنية ومنصة استشراف، المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والذي يهدف إلى تحسين جودة البيانات في المملكة وتعزيز مشاركتها بين الجهات والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات عبر منصات مخصصة.
وحققت ثلاث شهادات تميز عن مشروع مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المقدم من “سدايا”، والذي يهدف إلى تطوير الاعتبارات الأخلاقية وضمان تنفيذها طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما فاز برنامج Elevate المقدم من “سدايا”، الذي يعد الأول من نوعه لتمكين المرأة وتدريبها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ تم تدريب أكثر من ألف امرأة من 28 دولة منذ إطلاق البرنامج.وفق “أخبار 24”.
كما نال مشروع SmartTruck المقدم من شركة الاتصالات السعودية، بالتعاون مع هواوي، شهادة تميز بعد إسهامه في سد الفجوة الرقمية لدى كبار السن من خلال تقديم برامج تدريبية للمهارات الرقمية.
ويمثل تحقيق المملكة للجوائز انعكاسًا لمستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتقنية، وتمكين القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات من الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، وذلك بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة.